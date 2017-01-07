L'Equipe: Дефо круче Ибрагимовича и Косты

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало интересный материал о статистических показателях нападающих чемпионата Англии в этом сезоне. Форвард "Сандерленда" Джермейн Дефо является лучшим бомбардиром премьер-лиги по проценту от общего числа забитых мячей своей команды. На счету 34-летнего англичанина 58 процентов голов "черных котов" в этом сезоне. Он единственный игрок в лиге, который забил более половины голов своей команды.

Ближайшим преследователем Дефо является Златан Ибрагимович, забивший 42 процента голов "Манчестер Юнайтед". Замыкает тройку Ромелу Лукаку из "Эвертона" - 39 процентов. Также в пятерку лучших входят Диегу Коста ("Челси") - 33 процента и Алексис Санчес ("Арсенал") - 30 процентов. У остальных форвардов лиги данный показатель ниже 30 процентов.

Тем не менее, по количеству голов в списке бомбардиров лидирует Диегу Коста с 14 голами, следом идут Ибрагимович и Санчес с 13-ю, а на третьем месте Лукаку, Агуэро и Дефо, у которых 11 мячей.

Стоит также отметить, что Джермейн Дефо стал четвертым игроком в истории лиги, кому удалось забить более 10 голов в десяти различных сезонах. Ранее подобное удавалось лишь Алану Ширеру, Уэйну Руни и Фрэнку Лэмпарду.