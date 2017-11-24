Леонид Слуцкий: "За себя не переживаю. Я семь лет работал в крупнейшем клубе России"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 19-го тура чемпионшипа с "Бристолем" отметил, что он не думает об увольнении. По словам наставника, у него нет опасений по поводу своего будущего.



– Могу ли быть уволен к понедельнику? Не знаю. Все возможно, когда не выигрываешь пять матчей подряд, – цитирует Слуцкого express.co.uk. – Но я об этом не думаю. Зачем думать о будущем, если оно мне неизвестно?

За себя не переживаю. Я работаю, делаю все возможное в матчах и на тренировках. Я уже тренировал ЦСКА, крупнейший клуб России, в течение семи лет. Также работал со сборной. Тогда давление было на другом уровне. Я думаю о том, что я могу изменить. и как добиться большей стабильности в игре.