Леонид Слуцкий: "Я все еще сохраняю позитивный настрой, потому что у меня нет другого выбора"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что чемпионшип – непредсказуемая лига. Специалист также добавил, что его команда намерена прервать гостевую безвыигрышную серию в матче 9-го тура против "Рединга".

– Если вы думаете только об обороне, то вы теряете в атаке, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - И наоборот. Для меня очень важно иметь оптимальный баланс в атаке и защите.

Чемпионшип? Это непредсказуемая лига. Тут большая конкуренция, каждая команда друг у друга может отнять очки. "Халл" в гостях не побеждал больше года, но мы надеемся, что сможем прервать эту неудачную серию в матче против "Рединга".

Я все еще сохраняю позитивный настрой, потому что у меня нет другого выбора. Я управляю ситуацией в команде. Конечно, когда нет результатов, то тяжело пребывать в хорошем настроении. Тем не менее, мы усердно работаем и приложим все усилия, чтобы исправить эту ситуацию.

Напомним, что встреча "Рединг" - "Халл" пройдет завтра, 23 сентября. Начало игры - 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.