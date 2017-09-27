Леонид Слуцкий: "Я теряю уверенность в себе"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 10-го тура чемпион-лиги против "Престона" (1:2) отметил, что команде каждый раз чего-то не хватает для достижения результата. "Тигры" потерпели пятое поражение подряд и опустились на 17-е место в турнирной таблице.

- Сложно что-то комментировать, потому что мы второй раз подряд пропускаем решающий мяч на последних минутах, - приводит Daily Mail слова Слуцкого. - Хотели победить в этой встрече, атаковали весь второй тайм. У нас были хорошие моменты, но снова не смогли их реализовать. Когда такое случается каждый раз, то несложно потерять уверенность в себе. Сейчас тяжело поменять психологию игроков.

У нас новая команды, и мы все еще не можем найти себя. Вроде мы нашли нужное сочетание игроков, но пока этого не хватает. Совру, если скажу, что не теряю уверенность. Очередной гол в конце матча - это проблема. Близки к хорошим результатам, но все время чего-то не хватает.