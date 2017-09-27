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03:27 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Я теряю уверенность в себе"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 10-го тура чемпион-лиги против "Престона" (1:2) отметил, что команде каждый раз чего-то не хватает для достижения результата. "Тигры" потерпели пятое поражение подряд и опустились на 17-е место в турнирной таблице.

- Сложно что-то комментировать, потому что мы второй раз подряд пропускаем решающий мяч на последних минутах, - приводит Daily Mail слова Слуцкого. - Хотели победить в этой встрече, атаковали весь второй тайм. У нас были хорошие моменты, но снова не смогли их реализовать. Когда такое случается каждый раз, то несложно потерять уверенность в себе. Сейчас тяжело поменять психологию игроков.

У нас новая команды, и мы все еще не можем найти себя. Вроде мы нашли нужное сочетание игроков, но пока этого не хватает. Совру, если скажу, что не теряю уверенность. Очередной гол в конце матча - это проблема. Близки к хорошим результатам, но все время чего-то не хватает. 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ПЕНСИОННЫЙ ФРОНТ

Какая-то исповедь обречённого.

04:26

Romka3101

"Тигры" потерпели пятое поражение подряд и опустились на 17-е место в турнирной таблице.(с) Если бы "тигры" потерпели пятое поражение подряд,как говорится в этой статье,то Слуцкого бы уже сегодня в Москве в аэропорте встречали

03:57