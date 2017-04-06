Леонид Слуцкий: "Я теперь, как англичанин, передвигаюсь на метро каждый день"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что постепенно адаптировался к жизни в Англии. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.
– Я теперь, как англичанин, передвигаюсь на метро каждый день, езжу на матчи, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – У меня нет специальной транспортной карточки, я пользуюсь новой бесконтактной системой. Очень удобно, очень просто, это хорошая система. Поезда тоже хорошие. До Манчестера два часа, до Ливерпуля – час сорок, очень быстро. И да, как-то раз я заблудился в метро.
За время тут я посетил пять или шесть мюзиклов. "Триллер" мне было понять проще, но "Книга мормона" – топ-уровень. Наверное, я понял процентов 60. Оказалось, что можно смеяться над религией, что для меня стало большим сюрпризом. В России у нас популярны мюзиклы, как "Мамма миа", но поставить "Книгу мормона" будет нереально. Это отличный выбор.
Леонид Слуцкий: "Я готов приступить к работе в чемпионате Англии"
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Ну, да... Это ТЕБЕ не на конях ездить....
20:37
П_о_в_а_р
Давеча тоже ездил на метро. Я англичанин... и спартаковец.
20:27
баламошка
Это от смены климата и часовых поясов, наверное. Ну вылитый идиот. Сегодня он англичанин. Что дальше? Завтра скажет, что раз он жирный и жрёт гамбургеры, то он американец и ему надо дать потренировать клуб МЛС? Абрамович выступает в роли сутенёра.
20:22
Бильбо
Хорош!!!
20:17