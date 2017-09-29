Леонид Слуцкий: "Я сам – самый большой свой критик"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что спокойно относится к критике. При этом наставник подчеркнул, что не испытывает давления из-за не самых лучших результатов.

– Мы стараемся играть разнообразно, но пропускаем, – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – Мне важно иметь баланс в атаке и обороне. Но команда играет так, как хочу я, всего минут 30 в матче. Думаю, если будем играть на таком уровне 60-70 минут, то в будущем сможем говорить о результатах. Все зависит не только от удачи.

Если говорить о внешнем давлении, то его нет, поскольку болельщики дружелюбны. Но у каждого тренера большие амбиции, каждое поражение переживается тяжело. Трудно восстанавливаться, когда попадаешь в серию без побед. Все мне доверяют, и я доверяю команде. Чувствую, что мы близки к хорошим результатам, но нужно показать свой уровень. Мы обретем уверенность, если начнем побеждать. Каждое поражение снижает уверенность. Я сам – самый большой критик. Для меня мое мнение более важно, чем другие. И всегда нахожу повод для критики.