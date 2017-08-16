Леонид Слуцкий: "Я разочарован результатом, но горжусь своей командой"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий признался, что разочарован поражением от "Вулверхэмптона" в 3-м туре чемпионшипа (2:3). Тем не менее, он отдал должное сопернику и похвалил свою команду.

- Я очень разочарован результатом, но очень горжусь игрой своих подопечных, так как сегодня нам противостояла лучшая команда лиги на данный момент, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Мы построили команду за очень короткое время, поэтому пока мы не можем по уровню соответствовать "Вулверхэмптону". Тем не менее, время от времени по ходу матча мы показывали высокий уровень футбола. Думаю, "Халл" заслуживал ничьей, но таков футбол.