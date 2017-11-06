Леонид Слуцкий: "Я не волнуюсь за свое место в "Халле"

Главный тренер "Халл Сити"​ Леонид Слуцкий отметил, что не думает о своей вероятной отставке. "Тигры" после 16-ти туров располагаются на 20 месте чемпионшипа.

– Я никогда не волнуюсь, – цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. – Если я буду беспокоиться о себе, то не смогу правильно работать. Мне нравятся наши тренировки и мои отношения с игроками. Никогда не думаю о своем контракте, для меня это значения не имеет. Можно думать о сегодняшней ситуации, но при этом нужно также что-то предпринимать, потому что просто думать об этом недостаточно. Каждый матч может изменить наше положение.

Общался с вице-президентом клуба Эхабом Алламом, и от лица руководителей клуба он выразил мне полную поддержку. Это важно для меня, и за это я благодарен Алламу. Вокруг меня много давления, и я понимаю это.

В Англии набирает обороты хештэг #SlutskyOut //

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