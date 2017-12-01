Леонид Слуцкий: "Я не смог понять уровень чемпионшипа и это моя ошибка"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 20-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Уэнсдей" отметил, что все в команде его поддерживают. Специалист также добавил, что не смог понять уровень чемпионшипа.

- Я чувствую, что все в "Халле" поддерживают меня, - цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. - У меня нет проблем с игроками, потому что все пытаются мне помочь. Говоря об усердии и желании, у нас нет проблем. Я думал, что готов ко всему, потому что везде, где я был, я был успешен. Это, возможно, моя ошибка. Я не смог понять уровень чемпионшипа, но я считаю, что мы можем изменить нашу ситуацию.

Напомним, что матч "Шеффилд Уэнсдей" - "Халл Сити" состоится завтра, 2 декабря. Начало - 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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