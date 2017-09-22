Леонид Слуцкий: "Я не люблю кошек. Только тигров"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в интервью клубной пресс-службе рассказал историю про падение с дерева и отметил, что с тех пор он не любит кошек.

- Когда я упал с дерева, то год провел в больнице. Это было тяжелое время. Тогда, возможно, умер заурядный игрок, но родился нормальный тренер, - отметил Слуцкий в интервью клубной пресс-службе. - На эту тему было много шуток. Соседи просто умоляли меня снять эту кошку с дерева. Теперь я не люблю кошек, только тигров (прозвище "Халл Сити" - Прим. СЭ"). (Смеется).