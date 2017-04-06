Леонид Слуцкий: "Я готов приступить к работе в чемпионате Англии"

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что готов играть по правилам английского футбола. Напомним, что сейчас специалист пребывает на Туманном Альбионе, где посещает матчи премьер-лиги и изучает систему построения местного футбола.
– Когда я приезжал в Англию, у меня было два больших вопроса, – цитирует The Telegraph Слуцкого. – Первый – это мой английский. Возможно ли его выучить? Мне 45 лет, начать обучение непросто. Думаю, с этим все нормально. Иногда я думаю, что я уже близок к финишу, и мой учитель говорит: "Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге". Это невозможно! Сейчас я пытаюсь использовать разные временные формы, и это большой вызов для меня.
Второй вопрос – смогу ли я стать первым российским тренером в Англии в истории? Ведь раньше такого еще не было. И не только в Англии, российские тренеры вообще не работают в других европейских странах – в Испании, Италии. Не знаю, смогу ли стать первым или нет. И вообще, интересно это английским клубам или нет? Вот это более сложный вопрос.
Я готов приступить к работе в премьер-лиге или чемпион-лиге. Для меня это долгосрочный проект. Хочу работать здесь на протяжении большого периода, так же, как это было в России. Я понимаю английских людей и английский футбол, но гораздо важнее получить опыт изнутри, чем извне.
Например, один успешный сезон в чемпион-лиге может быть более важным, чем все мои старые трофеи в России и 50 игр в Лиге чемпионов, потому что жизненно необходим именно опыт изнутри. Я это понимаю и готов играть по английским правилам.
Спринт
Слуцкому даже якобы приятельствование с Абрамовичем не поможет стать тренером в АПЛ или чемпион-шипе, туда таких не берут. Только в 3-й дивизион, как максимум за 15000 фунтов в месяц.
21:13
РыбаТвоейМечты
Скотти Пиппен:-Не знаю какую команду возглавит Леонид Викторович, но знаю какой счёт будет у команды Слуцкого против Суонси.))))) И это 0:3.))))!!! Пять баллов- и это будет "космос"""
21:11
РыбаТвоейМечты
"Кому,кому, кому???",- но никто не берёт.
21:09
Ботаникум
И Моуринью и АВБ попали в АПЛ после побед в еврокубках. Богатая премьер-лига может себе позволить трудоустраивать лучшие тренерские кадры типа Пепса или Конте с Клоппом. Не думаю, что Слуцкеру сразу доверят самостоятельное тренерство в Англии, если только в 5-м дивизионе (но на такие деньги Лёнчик-кавеэнщик вряд ли упадёт), а сильный "ОНАЛИТЕГ" АВБ в том же "Челси" и сезона не проработал!
21:08
Скотти Пиппен
Не знаю какую команду возглавит Леонид Викторович, но знаю какой счёт будет у команды Слуцкого против Суонси.))))) И это 0:3.))))
21:07
Новоуепинни
А Евгения Ленорыча точняк перспективнее. Леонид Викторович-то вдруг на игре залоги перепутает? Катастрофа же.
21:07
П_о_в_а_р
Вообще то, господин модератор, "мы оно" цитата будущего чемпиона АПЛ.
21:03
лесоруб Федя
Так, полдела сделано... Осталось уговорить королеву (с)
21:03
П_о_в_а_р
Труть правдушку. Тоталитаризьм на СЭ.((( Грустно.
21:02
Искремас
Молодец мужик! Буду болеть за него.
20:59
П_о_в_а_р
А вообще более перспективней было Евгения Ленорыча продвигать в английский чемп продвигать, имха.
20:57
Новоуепинни
С таким денежным папиком можно на его денежки и свою команду создать. "Slutzky Astronauts" неплохое название имхо. Или там "London Spacemen"
20:55
сабзеро
изсибири Первый российский тренер в Европе? В чемпион-лиге при этом... Ну-ну... Привет от Карпина и Бышовца ) ____________________________________________ Читайте статью по слогам: "... смогу ли я стать первым российским тренером В АНГЛИИ в истории? Ведь раньше такого еще не было..."
20:51
ilyabor
Это лучший тренер России последних лет. Тем более с таким протеже как Абрамович. Почему нет. Раньери тоже когда-то списали со счетов. А вон оно как выходит. Так что желаю удачи!
20:51
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
во-первых, Леня разом обкакал все то, что он делал до сего дня в раше. во-вторых, он нюхнул нормальной жизни и сделает все, чтобы обратно ни ногой, как Быков. к этому можно относиться по-разному. но в нормальных странах люди имеют выбор как строить свою жизнь. и я его полностью понимаю как человека. а то, что он готов учиться (в том числе и язык) и начинать с "низов" (если можно так сказать о второй лиге) - даже уважения начинает вызывать.
20:50
сабзеро
csl Как то он про работу Валеры в Мальорке забыл. Видимо укачало "Первого рос тренера" в Англии, Испании, Италии... ___________________________________________________ Читайте статью по слогам: "...российские тренеры вообще не РАБОТАЮТ в других европейских странах – в Испании, Италии." Имеется в виду не работают сейчас.
20:49
Новоуепинни
Надо в Лондоне, Манчестере и Ливерпуле открыть футбольные школы имени ЛВС. Уровень местного чемпа подымать
20:46
сабзеро
изсибири Первый российский тренер в Европе? В чемпион-лиге при этом... Ну-ну... Привет от Карпина и Бышовца ) __________________________ Лёня имел в виду ТОП-5. Мальорка из второго дивизиона чемпионата Испании и португальский Маритиму сюда никак не попадают. А так-то еще Черчесов был.
20:43
Wild Weasel
Я что-то пропустил, а что, кто-то уже предлагал Слуцкому какую-то работу в Англии??? Или он просто готов? Так то я тоже готов прямо сейчас встать с дивана, отложить баночку пива и выйти на поле вместо Игрочишки... Да что-то не зовут (((
20:42
Веефника
"Я готов приступить к работе в премьер-лиге или чемпион-лиге" ===== Видимо, результаты выступлений ЦСКА в ЛЧ такие мысли навеяли... Проблема в том, что ни премьер-лига, ни, тем более, чемпион-лига не готова к работе такого мощного специалиста из России на Туманном Альбионе. Как говорил известный персонаж из фильма, "имею возможность купить козу, но не имею желания, готов купить дом, но не имею возможности. Так выпьем же за то, чтобы готовность ЛВС совпадала с потребностбю АПЛ (ЧЛ) в российских специалистах!
20:41
shpasic
космонавт сам признал, что все его заслуги в РосГосУжасе - полное фуфло))
20:39
П_о_в_а_р
SportsMan Интересно, почему в комментах столько язвительности и неуважения? ------------------------------- Хз, как озверели некоторые после матча с Уэльсом. Неадекваты какие то ничего не добившиеся в жизни. Они же и Дзюбу бревном называют. Сколько злобы в людях. Грустно.(((
20:37
Obl2007
Кто же внушил ему , что он хороший тренер ??? Очередь не выстроится !... Он хочет быть первым ...))) Тщеславен ... А я готов быть президентом Америки ...))) Ну и что ???)))
20:37
csl
Как то он про работу Валеры в Мальорке забыл. Видимо укачало "Первого рос тренера" в Англии, Испании, Италии...
20:36
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Кресла--качалки ТЫ ""готов"" на прочность испытывать, причём, в ЛЮБОЙ стране мира, да за кошаками по деревьям лазить....
20:35
изсибири
Первый российский тренер в Европе? В чемпион-лиге при этом... Ну-ну... Привет от Карпина и Бышовца )
20:30
SportsMan
Интересно, почему в комментах столько язвительности и неуважения? Человек ставит перед собой новые цели, работает над этим. На мой взгляд, похвально. А то так, почитаешь - некоторым пора бы уже новый диван себе купить, ну чтобы удобнее было комментировать в сети и гадости писать... ))
20:29
П_о_в_а_р
Лёня, вернись!!! З.Ы. Я тоже готов к работе в английской Премьер-лиге. И Ольга Юрьевна просила передать, что готова... ко всему.
20:26
Slim Taller
Любопытно будет посмотреть.Несмотря на свой скептицизм,желаю удачи Леониду Викторовичу.
20:25
М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..
Хорошо, сегодня поговорим о пассивном залоге". Это невозможно!...Как невозможно? Ты все время в Л.Ч. был "Пассивный".А про залог у Гинера спроси.)))
20:20