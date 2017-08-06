Леонид Слуцкий: "Я горжусь своей командой"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура чемпион-лиги с "Астон Виллой"(1:1) отметил, что рад за свою команду. По его словам, игроки хорошо отреагировали после 15 минут неудачного начала.

- Мы не очень хорошо играли в первые 15 минут, - приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. - Было сложно, потому что у нас много новых и несколько молодых игроков. А мы столкнулись с очень хорошей, солидной командой. "Вилла Парк" - известный стадион, это был жесткий матч. После этого мы стали играть лучше и хорошо контролировали мяч. Сегодня я горжусь своей командой. Очень счастлив, после первых 15 минут мы отлично сыграли. Игроки проявили сильный дух, характер и высокий уровень мастерства.