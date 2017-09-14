Леонид Слуцкий: "Я должен вернуть "Халлу" уверенность"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 7-го тура чемпион-лиги против "Фулхэма" (1:2) отметил, что впервые применил оборонительную тактику. По его словам, команда потеряла уверенность и должна вернуть ее в ближайших играх.

- Мы впервые сделали ставку на оборону, - приводит Yorkshire Post слова Слуцкого. - Это была реакция на поражение от "Дерби Каунти". Мы потеряли уверенность. Скоро будет теоретическое занятие по новой тактической схеме. Думаю, команда должна действовать в атакующем стиле. Можем играть лучше, и должны продемонстрировать это в следующих играх.

Сегодня мы сыграли нормально, у нас были моменты. Но каждое поражение - это десять шагов назад. Теперь нужно двигаться вперед очень быстро. Моя задача - вернуть команде уверенность.