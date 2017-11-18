Леонид Слуцкий: "Все игроки меня поддерживают"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 17-го тура чемпионшипа против "Ипсвича" отметил хорошую атмосферу в команде. По словам наставника, несмотря на неудачные результаты, его все поддерживают.

– Когда я постоянно думаю о проблемах, проблемах и еще раз проблемах, то появляются мысли и о сильных сторонах, которые у нас есть. В команде невероятная атмосфера, – цитирует Слуцкого hulldailymail.co.uk. – Все игроки поддерживают меня, а я поддерживаю их. У нас очень хорошие отношения.

Атмосфера в команде – как раз наша сильная сторона. Все мне помогают и поддерживают. Игроки в том числе, однако в первую очередь поддержка должна выражаться игрой.

Матч "Халл Сити" – "Ипсвич" пройдет сегодня, 18 ноября, и начнется в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.