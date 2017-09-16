Леонид Слуцкий: "Все дают сто процентов на успех "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1) выразил уверенность в том, что команда улучшит свою игру. По словам российского специалиста, он усердно работает над тем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию.

– Я думаю, что у "Халла" будет стабильный старт и 11 очков после второго международного перерыва. Идеально иметь однонедельную паузу до нашего следующего матча, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Думаю, что команда может играть лучше с каждым матчем. Я работают очень усердно, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. Поверьте, все дают сто процентов на наш успех.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Сандерленд"