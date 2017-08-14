21:06 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Возможно, в стартовом составе будут какие-то изменения"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном" отметил, что в стартовом составе могут быть изменения. По его словам, на появится на поле имеют шанс все, кто готовился к матчу. Напомним, что российский наставник не менял стартовый состав в первых двух встречах чемпион-лиги-2017/18.

– Возможно, что какие-то изменения и будут. Каждый, кто готовился к этому матчу, имеет шанс выйти в стартовом составе, – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла".

 

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

что смотрим завтра: космос или космонавта?

21:40

баламошка

В каждом Лёне должна быть загадка.

21:20