Леонид Слуцкий: "Возможно, в стартовом составе будут какие-то изменения"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном" отметил, что в стартовом составе могут быть изменения. По его словам, на появится на поле имеют шанс все, кто готовился к матчу. Напомним, что российский наставник не менял стартовый состав в первых двух встречах чемпион-лиги-2017/18.

​– Возможно, что какие-то изменения и будут. Каждый, кто готовился к этому матчу, имеет шанс выйти в стартовом составе, – цитирует Слуцкого официальный сайт "Халла".