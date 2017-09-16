Леонид Слуцкий: "В системе "Халла" нет проблем"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" (1:1) высоко оценил игру полузащитника Дэвида Мейлера, который сравнял счет. При этом российский специалист подчеркнул, что хавбеку сложно проводить больше одной встречи в неделю.

– Мейлеру нужно было время, чтобы восстановиться после матчей за сборную. Ему сложно проводить больше одного матча в неделю, – приводит пресс-служба "тигров" слова Слуцкого. – Он изменил игру сегодня и сделал разницу.

Не думаю, что в системе "Халла" есть проблемы. У каждого должен быть шанс. Фрейзер Кэмпбелл только что вернулся, поэтому теперь мне нужно определиться с оптимальным стартовым составом.

Поверьте, у нас хорошая команда, иногда мы можем играть лучше в определенные моменты, иногда это одна половина, иногда это невероятный уровень, а иногда это не получается. После каждого матча я стараюсь изо всех сил изменить ситуацию.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Сандерленд"