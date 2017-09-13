Леонид Слуцкий: "В прошлом сезоне "Фулхэм" был лучшим в чемпионшипе по качеству игры"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии 7-го тура чемпионшипа против "Фулхэма" отметил силу лондонского клуба. По его словам, эта встреча станет испытанием для его команды.

- Матч против "Фулхэма" станет испытанием для нашего характера и силы воли, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - Это будет ключевой поединок, мы должны отреагировать после невероятного поражения от "Дерби" (5:0). На нас оказывается давление, все понимают, что мы обязаны сыграть так, чтобы забыть поражение в прошлой игре.

"Фулхэм" сейчас стал опаснее при игре на контратаках, чем при позиционном нападении, но класс их игроков позволяет сыграть в разных стилях. В прошлом сезоне по качеству игры они были лучшими в чемпионшипе.