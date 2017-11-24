Леонид Слуцкий: "В "Халле" есть 8-9 игроков, которые регулярно выходят в старте"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 19-го тура чемпионшипа против "Бристоля" отметил, что будет одно или два изменения по сравнению с предыдущей игрой с "Миллуолом" (0:0). Специалист также добавил, что в его команде собран костяк футболистов, который регулярно выходит на поле в стартовом составе.

– Я думаю, что будет одно или два изменения в стартовом составе на матч с "Бристолем" по сравнению с предыдущей игрой, – цитирует клубная пресс-служба Слуцкого. – Если мы хотим показывать хорошие результаты, то у нас должен быть стабильный стартовый состав.

На данный момент я думаю, что у нас есть восемь или девять игроков, которые регулярно выходят в стартовом составе. Одно или два изменения особо никак не повлияют, и они зависит от формы игроков – кто-то играет лучше в данный момент, кто-то, возможно, нуждается в отдыхе, чтобы восстановиться.

Напомним, что матч "Халл Сити" - "Бристоль" состоится 25 ноября. Начало - 18:00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.