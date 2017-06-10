Леонид Слуцкий: "В "Челси" абсолютно лучшая футбольная школа в мире"

Вчера Леонид Слуцкий был назначен главным тренером английского "Халл Сити" – клуба, который покинул премьер-лигу по итогам сезона-2016/17. А днем ранее 46-летний специалист прилетел в родной город, где выступил перед преподавателями и студентами Волгоградской государственной академии физической культуры. Мы присутствовали на встрече и получили разрешение о ней рассказать. Все вопросы заданы участниками круглого стола. Ответы Слуцкого, как всегда, небанальны. В них куча историй.

– Вы прошли все ступени – от работы с детьми до сборной России. Можете сравнивать и с другими странами. Что нам нужно изменить, чтобы сломать существующую систему подготовки и добиться появления конкурентоспособных футболистов не только для внутреннего чемпионата, а для чего-то большего?

– А какая у нас система подготовки? Нужно для начала это понять, прежде чем что-то менять. Я долго был в "Челси" и большую часть времени смотрел именно на школу. Основной состав тоже очень интересен, мы много общались с Конте, но академия привлекала больше. Для понимания: "Челси" выиграл две подряд юношеские Лиги чемпионов. За последние семь лет у лондонской академии есть все три главных юношеских трофея – в возрастах до 23 лет, до 18 и до 16. Считаю, что это абсолютно лучшая футбольная школа в мире!

37 игроков из академии розданы в аренды. Да, сегодня никто не играет в "старте" "Челси" постоянно, хотя Лофтус-Чик, Аке и Чалоба к этому близки, но я мог сравнить, как работают в академии ЦСКА и как – в Англии. И говорил своему близкому товарищу, директору школы армейцев Сергею Никитину, что ему конкретно необходимо поменять.