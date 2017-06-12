Леонид Слуцкий: "В Англии считают чемпионшип четвертой лигой в мире"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити", дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня. Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола –, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Как вы оцениваете уровень чемпионшипа по сравнению с РФПЛ? Игорь Рабинер в колонке на ваше назначение, основанной на вашем с ним майском разговоре в Лондоне, написал, что, по вашему мнению, там играют чуть ли не быстрее, чем в России.

– Это достойная лига, не хотел бы сейчас сравнивать с нашей премьер-лигой. Средний бюджет клуба, который не имеет "парашюта" – порядка 45 миллионов фунтов.

Как вообще можно судить о силе турнира? По косвенным показателям, таким как бюджеты, зарплаты, инфраструктура, качество полей, количество игроков, выступающих за национальные сборные, число иностранных тренеров, средняя посещаемость, общее количество денег, которые находятся в лиге... Все они в чемпионшипе на очень высоком уровне. Как я читал в Англии, если все сложить вместе, это вообще четвертая лига в мире – после АПЛ, Испании и Германии.

– Даже выше Италии?!

– Да. Хотя "Ювентус", наверное, смеется в этот момент. Понятно, речь идет о внутрианглийском исследовании, которое может быть субъективным. Но реально это достаточно серьезная лига с хорошей инфраструктурой и игроками достаточно высокого уровня. Еще раз скажу: я не сравниваю уровни, и не говорю, что ниже или выше! Но допустим, Сигурдссон, который был основным игроком "Краснодара" и является основным в сборной Исландии, в "Фулэме" большую часть сезона не то что не играл, а даже не попадал в протокол (в чемпионшипе в заявке только 18 футболистов). Это просто пример. Не исключено, просто "не его" команда или в ней много центральных защитников. Но уровень лиги достаточно серьезный. Мне было легче наблюдать как раз за "Фулэмом", поскольку жил недалеко от его стадиона, так что изучал турнир по матчам с участием именно этой команды. Так вот, в ее стартовом составе шесть игроков различных национальных сборных!

– А команда, между тем, занимает 6-е место в гладком чемпионате и в итоге не выходит в премьер-лигу.

– Но по котировкам она была фаворитом плей-офф (в чемпионшипе две команды выходят в АПЛ напрямую, а занявшие места с 3-го по 6-е играют на выбывание. – Прим. "СЭ"). Словом, команды сильные, уровень приличный, зрительский интерес большой, в прессе все активно обсуждается. Как мне сказали, у "Халла", который два сезона играл в чемпионшипе при нынешних владельцах, средняя посещаемость домашних матчей там составляла 16-18 тысяч.

– Это выше, чем у чемпионата России (11 тысяч с копейками) и чем у ЦСКА (15 тысяч).

– Я не сравниваю, а просто называю цифры. И говорю, что интерес к лиге достаточно серьезный. Раньше это была сугубо английская, классическая лига, для внутреннего пользования. Теперь становится глобализированной. В минувшем сезоне в ней работало семь иностранных тренеров. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке