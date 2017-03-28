Леонид Слуцкий: "В Англии футболист и тренер - уважаемые профессии, в России - объект насмешек и ненависти"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил разное отношение к профессии тренера в Англии и России.
- Футболист и тренер – в Англии крайне уважаемая профессия, - сказал Слуцкий в эфире программы "Английский акцент". - У нас – это объекты для насмешек, иронии, ненависти. Разные чувства, но их вряд ли можно назвать уважением, престижем.
СашаРичагин
Да, особенно Бердыев и Непомнящий - объекты насмешек и ненависти.
14:17
shpasic
очень уважали в Англии Макларена, при котором слили России в Лужниках и не смогли обыграть немотивированную Хорватию, из-за чего и не попали на ЧЕ-2008. очень любили и уважали Стива Макларена за это!))
14:14
wedes
у нас футболисты и тренеры по совместительству являются космонавтами)
14:10
hawback
Не знаю если бы Англия проиграла, нынешнему "Берегу слоновой кости" и тренеры и игроки были бы унижены ещё хуже, чем у нас, а если бы это продолжалось столько же времени, то боюсь, не только унижены....
14:03
RoyalHunter
Дайте мне зарплату кокоши и вертел я все ваши насмешки и ненависть.
13:57
Promesov
Гыгыгыгы, а я ждал так ждал, когда же леньку космонавта понесет и вот началось. Про режым еще что-нибудь будет 100%.
13:55
aug081266
Леонид Викторович,что за бред?!Какая ненависть?!Ты может перепутал наших болельщиков с Аршавиным,который говорил,что надежды болельщиков это их проблемы?Или с Широковым,который матом посылал болельщика,критикующего его?Или с жирковым,который на освистывание его бездарной игры сказал:,,Вот такие у нас болельщики."Не он ногожопый,а болельщики плохие!А по поводу уважения футболистов и тренеров в Англии-спроси у Арсена Венгера.Он расскажет.Если,конечно,не посчитает,что не по мужски обвинять других в своих грехах.И мой тебе совет,Леонид Викторович.С такими мыслями не возвращайся в эту ужасную Россию,работай в замечательной Англии.Пока тебя как и Венгера не обольют дерьмом.Будет повод еще раз поныть...
13:53
П_о_в_а_р
Кароч, спаси нас, Леонид.
13:52
П_о_в_а_р
Цэ так. Мало того, что не уважают, так и плотют ещё в Рассее копейки футболистам и тренерам. З.Ы. А так то надо было на завод, Лёнь. Уважаемым человеком был бы.
13:51
баламошка
Бегемот совсем рехнулся. Вечером заставит Рен-ТВ перед ним извиняться.
13:20
Ботаникум
Лёня, УВАЖЕНИЯ заслуживают МАСТЕРА, специалисты в своём деле, а не ХАЛТУРЩИКИ и НЕДОУЧКИ! Ведь многие футболисты-тренеры не могут пользоваться в повседневной речи ни СЛОЖНОСОЧИНЁННЫМИ, ни СЛОЖНОПОДЧИНЁННЫМИ предложениями. "Короче", "это самое", "так сказать", "типа-как бы" и т.д. - основа их "лексикона". После окончания тренерских " курсов большинство и не помышляет о продолжении пополнения профессиональных знаний. Уверен, что и не сложный диктант по русскому языку они напишут С ОШИБКАМИ, про знание ГЕОГРАФИИ или ИСТОРИИ родной страны можно и не говорить вовсе!!! И за ЭТО ВСЁ их ещё и УВАЖАТЬ!?...
13:17
howard
Леонид Викторыч, понимаю. Но ведь есть же и другие !!
13:09
AnatolyNZ
Господин Слуцкий,вот когда в России футболисты будут такими же профессионалами как в Англии,Франции,Испании и т.д.,вот тогда к ним и будет адекватное отношение.На это также влияет и атмосфера которая существует в российском футболе и вокруг него.
13:07
Dennnis2397777
Правильно космонавт говоришь,там тренера и футболисты профессионалы своего дела,а у нас любители миллионеры мнящии из себя суперзвезд,поэтому такой контраст!
13:06
Серёга СМ 63 регион
А за что у нас уважать вас .....за таких деревянных футболисов в сборной и таких же тренеров .....деньги лопатой только грести умеют и больше не чего
13:02