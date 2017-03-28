Леонид Слуцкий: "В Англии футболист и тренер - уважаемые профессии, в России - объект насмешек и ненависти"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил разное отношение к профессии тренера в Англии и России.

- Футболист и тренер – в Англии крайне уважаемая профессия, - сказал Слуцкий в эфире программы "Английский акцент". - У нас – это объекты для насмешек, иронии, ненависти. Разные чувства, но их вряд ли можно назвать уважением, престижем.