Леонид Слуцкий: "Успех в Англии стал бы главным достижением в моей карьере"

Экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил, что приехал в Англию, чтобы получить новый вызов для себя. По словам специалиста, так долго он находится за пределами России, чтобы понять культуру и жизнь британцев.

- Если вы придете в мой дом, то увидите включенным ВВС, - приводит Mirror слова Слуцкого. - Я патриот своей страны, но мне нужен новый вызов. И, конечно, очень важно понимать культуру и язык той страны, где я собираюсь работать. Когда я нахожусь в Лондоне, то стараюсь ходить на мюзиклы. Общаюсь с людьми о разных вещах. Стараюсь приспособиться к жизни здесь. У меня были отличные поездки в Ливерпуль, Винчестер и Саутенд. В каждом городе хожу в значимые места.

Успех в Англии стал бы для меня большим достижением, чем все то, что я сделал в России. А это три чемпионства и четвертьфинал Лиги чемпионов. Многие тренеры приезжали к нам, но никто не говорил по-русски. Виллаш-Боаш и Хиддинк были отличными специалистами, но чувствовали себя в России как гости.

Отметим, ранее сообщалось, что российский специалист возглавит "Халл Сити". О назначении должно быть объявлено в ближайшее время, а к работе с командой Слуцкий может приступить уже на следующей неделе.

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