Леонид Слуцкий: "Уход из "Халла" аль-Мухаммади? У меня нет времени о чем-то сожалеть"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 1-го тура чемпион-лиги против "Астон Виллы" пожелал экс-полузащитнику команды Ахмеду аль-Мухаммади успехов в новой команде. В летнее трансферное окно египтянин покинул "тигров" и перешел как раз в "Астон Виллу".

– Ахмед аль-Мухаммади? Я хотел оставить всех в команде, – цитирует KingFut Слуцкого. – Лучше сохранить основной костяк коллектива и добавить к нему несколько новичков, чем приобретать сразу 10 новых игроков. Но таков был выбор аль-Мухаммади, и я отнесся к нему с уважением. Сейчас у меня нет времени о чем-то сожалеть. У меня есть команда, в которую я верю. Ахмед выступал за "Халл Сити" несколько лет, и я могу пожелать ему всего наилучшего.

Напомним, что матч "Астон Вилла" – "Халл Сити" пройдет сегодня, 5 августа, начало – в 19.30. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Слуцкий совершенно счастлив в "Халле". Колонка Казакова