Леонид Слуцкий: "У "Ноттингем Форест", возможно, лучшая в лиге линия атаки"

Перед домашним матчем чемпионшипа с "Ноттингем Форест" главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий рассказал в интервью клубной пресс-службе о сильных сторонах соперника.

– У них много молодых игроков в атаке, блестящих, креативных игроков с хорошим дриблингом. У этой команды грамотное сочетание опыта и молодости. Лично мне кажется очень интересной их группа атаки – креативная, универсальная. В каждом матче любой игрок из линии нападения может менять позицию – слева направо или на место 10-го номера. Очень динамичная линия атаки. Против таких команд всегда сложно играть. На мой взгляд, это одна из лучших атакующих групп в лиге, - подчеркнул российский специалист.