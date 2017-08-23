Леонид Слуцкий: "У нас большие проблемы - на игру против "Болтона" осталось 10 футболистов"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий, несмотря на поражение от "Донкастера" (0:2) в 1/32 финала Кубка английской лиги, отметил уровень игры молодых футболистов "тигров". Также российский специалист посетовал на отсутствие полноценного состава на матч чемпионата Англии против "Болтона".

- Первый шаг в истории "Халла" я сделал, - приводит Yorkshire Post слова Слуцкого. - Думаю, не последний. Молодежным составом мы играли против серьезной команды из Первой лиги. Для 90 процентов нашего состава это был первый матч на таком уровне. Некоторые из них тренируются с первой командой, и я знаю их уровень. Другие только присоединились к нам из молодежки. Важно, что сегодня "Халл" предстал большой командой. Ребята очень нервничали, но на равных владели мячом с "Донкастером" и даже имели моменты. Впрочем, у нас большие проблемы. На игру в пятницу против "Болтона" есть лишь 10 футболистов.