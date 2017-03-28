Леонид Слуцкий: "У нас Аршавин - критикуемая фигура, для "Арсенала" - легенда"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий отметил, что в Англии с гораздо большим уважением относятся к бывшим игрокам и тренерам. В качестве примера он привел бывшего форварда "Арсенала" Андрея Аршавина, который защищал цвета лондонцев с 2009 по 2013 год.
- Там люди помнят историю, - сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". - Если любой тренер или футболист что-то сделал для клуба, как-то его прославил - а прославить он мог хотя бы тем, что там играл, – этого достаточно. Для нас Аршавин сейчас – это критикуемая фигура, хотя он абсолютно лучший игрок двухтысячных в нашей стране, то для болельщиков "Арсенала" он культовая фигура и легенда. Я не уверен, что он является таковым даже для всех болельщиков "Зенита", хотя обязан быть именно таким.
shpasic
Англия со своим "профильным видом спорта" с 1966 года ничего выиграть не может, только щёки раздувают)) такие же неудачники, как наши. просто пафоса побольше)
12:26
super_bear
Там , там... не стоит сравнивать Англию,где футбол это профильный вид спорта и Россию,где помимо футбола есть и другие виды )
12:22
shpasic
особенно в Арсенале почитают Галласа, Эшли Коула, Насри и Фабрегаса с Ван Перси)
12:19