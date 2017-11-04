Леонид Слуцкий: "У меня много вопросов, на которые нет ответа"

Главный тренер "Халл Сити"​ Леонид Слуцкий после третьего поражения подряд в матче с "Шеффилд Юнайтед"(1:4) отметил, что он постарается изменить психологию команды. При этом специалист подчеркнул, что это сделать будет непросто, так как тренировка мозга - это самая сложная тренировка.

- Я обеспокоен ситуацией, у меня много вопросов, на которые нет ответа, - цитирует пресс-служба "Халла" Слуцкого. - Кэмпбелл пропустит следующий матч из-за дисквалификации, и это еще одна проблема. Я постараюсь изменить психологию, но это непросто. Тренировка мозга – самая сложная тренировка. (Гоша ЧЕРНОВ)