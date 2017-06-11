Леонид Слуцкий: "У меня была договоренность с ЦСКА, что не ухожу в другой российский клуб"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий , первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола - "Халл Сити" , дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.

– Вас расстраивало, что родина не проявляет большого внимания? Вам не кажется, что получили меньше предложений, чем могли бы, именно по той причине, что слишком явно декларировали цель: "Хочу работать именно в Англии!"

– Не знаю. Так или иначе, я могу работать ведь только в одном клубе единовременно, верно? Поэтому не столь интересно, каким было количество вариантов. Я шел к своей цели и не задумывался, есть у меня предложения из России или нет. Их, наверное, и не могло быть много. Какие-то автоматически отпадают…

– Например, отпадал ЦСКА. Или "Спартак", где нет повода менять тренера.

– Ха, да – и, как бы, это было бы как-то не совсем правильно.

– В середине весны начали ходить слухи по поводу вас и "Зенита". Они имели под собой основание?

– Еще раз говорю: не хотел бы обсуждать, что было и чего не было. Это сейчас абсолютно не важно. Я уезжал с определенными целями и задачами. У меня, к тому же, была договоренность с ЦСКА, что не ухожу в другой российский клуб.

– Даже так, да?! Джентльменская договоренность?

– Она не джентльменская – это просто правда. Я сказал, что уезжаю за границу и хочу себя попробовать там, а не покидаю ЦСКА ради другой отечественной команды. Так ведь и произошло. Нельзя сказать, что мне запретили где-то работать. Но было понятно, что твердо решил попробовать себя за рубежом. (Дмитрий СИМОНОВ)

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке