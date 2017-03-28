Леонид Слуцкий: "У Гвардьолы творческая ломка"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пытается сделать из команды подобие его "Барселоны". Испанец принял "Ман Сити" этим летом и на данный момент занимает с ним третье место в таблице чемпионата Англии, на 12 очков отставая от "Челси"​.

– Гвардьола пытается сделать из "Манчестер Сити" "Барселону". В начале, когда у него получалось, это было ярко видно. Потом пошли проблемные моменты. Сегодня это все еще что-то между философией "Барселоны" и "Баварии" его времен – "тики-таки", взаимодействия, атаки, владения мячом и больших зон в обороне. Но и в то же время мини-микс: замена вратаря или варианты с Туре – он может провести несколько игр подряд и снова оказаться вне заявки. На мой взгляд, у Гвардьолы сейчас творческая ломка.