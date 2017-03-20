21:35 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии"

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Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы "Английский акцент" выразил мнение, что "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий уехал в Англию. В феврале специалист посетил матч 1/8 финала Кубка Англии "Фулхэм""Тоттенхэм" (0:3).

– "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии, – сказал Слуцкий.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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баламошка

Космонавта туда даже мячи подавать не возьмут.

21:59

Паснаход

Это команда, которая уверенно не выходит из группы ЛЧ? Аполитично рассуждаешь, да.

21:58

shpasic

пффффф))) ну и оправдание за вылет от шпор в ЛЧ) этот Тоттенхем влетел Генту в ЛЕ)

21:55

Красно синий

Лёня-ты просто трус. А твой Тоттенхем пятое колесо у телеги.

21:52

URS123

На багаже Ромы Павлюченко.

21:42

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