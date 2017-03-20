Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы "Английский акцент" выразил мнение, что "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий уехал в Англию. В феврале специалист посетил матч 1/8 финала Кубка Англии "Фулхэм" – "Тоттенхэм" (0:3).

– "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии, – сказал Слуцкий.