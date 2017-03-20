Леонид Слуцкий: "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в эфире программы "Английский акцент" выразил мнение, что "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии. Напомним, что после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий уехал в Англию. В феврале специалист посетил матч 1/8 финала Кубка Англии "Фулхэм" – "Тоттенхэм" (0:3).
– "Тоттенхэм" играет в лучший футбол в Англии, – сказал Слуцкий.
баламошка
Космонавта туда даже мячи подавать не возьмут.
21:59
Паснаход
Это команда, которая уверенно не выходит из группы ЛЧ? Аполитично рассуждаешь, да.
21:58
shpasic
пффффф))) ну и оправдание за вылет от шпор в ЛЧ) этот Тоттенхем влетел Генту в ЛЕ)
21:55
Красно синий
Лёня-ты просто трус. А твой Тоттенхем пятое колесо у телеги.
21:52
URS123
На багаже Ромы Павлюченко.
21:42