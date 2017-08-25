Леонид Слуцкий: "Тораль поможет "Халлу" при переходе из защиты в атаку"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что полузащитник Хон Тораль обрел свой новый дом. По словам специалиста, испанец играет на позиции "десятки".

- У Хона были аренды, но игроку всегда лучше играть за свой клуб, а не быть арендованным, и теперь он здесь на постоянной основе, - цитирует пресс-служба клуба Слуцкого. – Он должен почувствовать себя как дома. Это серьезная мотивация для его развития.

Хон – это "десятка", у которой отличное владение мячом, он хорош, когда дело доходит до передач. Он хороший футболист, который может помочь нам при переходе из защиты в атаку. Он пришел в "Халл", так как хочет проявить себя, как Стюарт и Кингсли.

Он тренировался во время предсезонки, но не провел много игр, поэтому он будет на скамейке запасных в матче против "Болтона".