Леонид Слуцкий: "Спросил Фергюсона: "Теперь меня узнаете?"

ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – Экс-наставники сборной, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола – "Халл Сити" , дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Вторую из трех частей публикуем сегодня.

– Сколько матчей посмотрели вживую?

– Давайте посчитаем, сколько недель я был в Англии. С января по май. В неделю посещал минимум две игры. Были еще туры в будни. Так что получается под 50 матчей железно. Причем в разных лигах – не только чемпионшип, а даже League 1.

– Какой матч произвел самое сильное впечатление?

– В эмоциональном плане "Ливерпуль" – "Челси", потому что впервые побывал на "Энфилде". А с точки зрения качества футбола я обожал ходить на "Уайт Харт Лэйн" – "Тоттенхэм" проводил многие встречи суперкачественно. Еще был, как они говорят, exciting матч ("захватывающий". – Прим. "СЭ") "Челси" – "Арсенал" с сумасшедшим голом Азара. Чаще бывал на стадионах "Челси", "Тоттенхэма" и "Фулэма", потому что это было удобно локационно.

– Муса выкладывал фото с вами. Как пообщались?

– Мы постоянно на связи, потом еще несколько раз пересекались. Поэтому, о чем говорили именно тогда, сейчас не вспомню.

– Расстраиваетесь, что Ахмед пока не заиграл в "Лестере"? И в чем, думаете, причина?

– Сложно давать характеристику со стороны. Просто, знаете, Муса – не тот игрок, который может успешно действовать при любых обстоятельствах и в любой команде. Нельзя просто поставить его в состав и сказать: "Делай, что умеешь". Таким был Вагнер Лав. А Муса – очень зависимый футболист. Его необходимо тщательно встраивать в команду. Но понятно, что тренер диктует условия. Видимо, в "Лестере" решили, что проще сделать ставку на других игроков. Может, я утрирую – и задания ему давали, просто не подстраивали игру под него. Но я уверен, что все у Мусы получится. Очень его ценю.

– Какое знакомство стало самым невероятным и запомнившимся за все эти походы на стадион?

– Был прикольный момент, когда столкнулись с Фергюсоном на матче "МЮ" – "Челси". Известна история, что он меня не узнал, когда мы сыграли 3:3 на "Олд Траффорд" в 2009-м. Я спросил, его: "Ну что, теперь узнаете?". Он поддержал тему – ответил, что, конечно, узнает, и стал расспрашивать, как у меня дела.

Интересных знакомств хватало. С Андреем Шевченко стали общаться, часто приходит в ложу. Конте – очень приятный человек. Когда я был на базе "Челси", где изучал тренировки основы и всех остальных команд, у нас состоялось несколько бесед. Потом говорили на финале Кубка английской лиги U23 "Манчестер Сити" – "Челси" и на матче "Фулэма", куда он пришел посмотреть на арендованных. (Дмитрий СИМОНОВ)

Вторая часть эксклюзивного интервью Слуцкого – по ссылке