12:42 | ФУТБОЛ — Англия

Леонид Слуцкий: "Советовал Мусе играть в другой манере"

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Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что его бывший подопечный Ахмед Муса может играть более ярко. В текущем чемпионате Англии нигериец провел в составе "Лестера" 19 матчей и забил 2 мяча.

– Муса мог бы проявлять себя ярче, и я ему об этом говорил, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". Ему надо играть в несколько другой манере. Когда он выходил на поле, он играл максимально просто, боясь ошибиться. Я говорил: "Муса, есть миллион футболистов в мировом футболе, которые, когда будут играть проще, будут лучше тебя. У тебя есть качества, которых нет ни у кого. Ты, наоборот, должен играть остро, использовать козыри. Но когда ты упростил игру, боишься ошибиться, сесть на лавку, то тебя точно посадят на лавку. Потому что в команде есть люди, которые просто лучше играют, чем ты.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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обманутый лох

Мусёныш так Мусёнышем и останется пока скорость не потеряет

13:36

Серёга СМ 63 регион

балмошка Надо было Лёньке Мусу и финтам всяким обучить. ..........???Как стулья качаясь ломать

13:07

Ботаникум

Ахмедка родился БЕГУНКОМ, а не ДРИБЛЁРОМ. Ему и надо использовать именно СИЛЬНЫЕ свои качества. На ЧМ-2014 он ведь аргентинцам отличный дубль отгрузил, жаль, что для него это всё-таки ПОЧТИ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

13:03

баламошка

Надо было Лёньке Мусу и финтам всяким обучить.

12:51

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