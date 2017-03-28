Леонид Слуцкий: "Советовал Мусе играть в другой манере"

Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий выразил мнение, что его бывший подопечный Ахмед Муса может играть более ярко. В текущем чемпионате Англии нигериец провел в составе "Лестера" 19 матчей и забил 2 мяча.

– Муса мог бы проявлять себя ярче, и я ему об этом говорил, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". Ему надо играть в несколько другой манере. Когда он выходил на поле, он играл максимально просто, боясь ошибиться. Я говорил: "Муса, есть миллион футболистов в мировом футболе, которые, когда будут играть проще, будут лучше тебя. У тебя есть качества, которых нет ни у кого. Ты, наоборот, должен играть остро, использовать козыри. Но когда ты упростил игру, боишься ошибиться, сесть на лавку, то тебя точно посадят на лавку. Потому что в команде есть люди, которые просто лучше играют, чем ты.