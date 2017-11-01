Леонид Слуцкий: "Соглашусь с любым решением руководства "Халла"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 15-го тура чемпионшипа против "Мидлсбро" (1:3) отметил, что руководство клуба уже может сделать выводы о его работе. Это поражение стало седьмым для "тигров" в текущем сезоне. "Халл" занимает 17 место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков.

– Каждый матч я перерождаюсь, анализирую ситуацию... Мне сложно говорить о далеком будущем, - заявил Слуцкий. - Но в этой ситуации я соглашусь с любым решением владельцев "Халла". Думаю, что 15 матчей достаточно для того, чтобы принять какое-то решение. Если владельцы разрешат мне продолжить работу, я попытаюсь изменить ситуацию. Но самое большое давление я оказываю сам на себя, мне не нужно дополнительное. На данную минуту, я неудовлетворен своей работой. (Гоша ЧЕРНОВ)