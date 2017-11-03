Леонид Слуцкий: "Шеффилд Юнайтед" – очень сильная команда"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий в преддверии матча 16-го тура чемпионшипа против "Шеффилд Юнайтед" отметил, что уверен в своей команде, несмотря на неудачные результаты.

– "Шеффилд Юнайтед" – очень сильная команда. Дома она играет очень агрессивно, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла". – Нам предстоит обычная игра чемпионата, как и всегда. Томори сыграет на месте Хектора. У нас тут только один вариант. Уверен, он справится.

Я стараюсь держать себя в добром расположении духа, хотя это тяжело после неудачных результатов. Я продолжаю искать оптимальный стартовый состав. После двух домашних поражений у нас тяжелое время, однако я уверен в своих игроках и знаю их качества.

"Шеффилд" сохранил команду после прошлого сезона. Это помогло им хорошо подготовиться. Моя главная цель – найти стабильность и максимальное количество комбинаций. Мы знаем, что для этого нужно время.

У нашей команды достаточно опыта. Он поможет молодым игрокам. Надо забыть два последних результата и сконцентрироваться.