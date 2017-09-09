Леонид Слуцкий: "Сейчас мне больно"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что это поражение стало самым крупным в его карьере. Наставник взял на себя вину за этот провал.
"Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат - неприятный сюрприз для меня. Мне больно", - приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.
krepkij
Ничего,Леонид Викторыч,состав у Вас тоже не лучший!Всё будет нормально,главное-время и желание достигнуть цели!Гни свою линию,Лёня!!!
00:33
Serenky25
Леонид Викторович...не вините себя...В то время...когда великобритания царствовала на море..люди с загорелой кожей сбивали кокосы камнями. Потом все изменилось. МБАППЕ едет в Париж..а Руни задержан за пьянку.
00:27