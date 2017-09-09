Леонид Слуцкий: "Сейчас мне больно"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что это поражение стало самым крупным в его карьере. Наставник взял на себя вину за этот провал.

"Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат - неприятный сюрприз для меня. Мне больно", - приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.

Трансляция матча "Халл" - "Дерби Каунти"