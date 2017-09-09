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00:09 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Сейчас мне больно"

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Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 6-го тура чемпион-лиги против "Дерби Каунти" (0:5) отметил, что это поражение стало самым крупным в его карьере. Наставник взял на себя вину за этот провал.

"Мне очень жаль. Когда команда проигрывает, это моя вина. Это самое крупное поражение в моей карьере. Сложное время для меня. Этот результат - неприятный сюрприз для меня. Мне больно", - приводит слова Слуцкого журналист Ричар Сатклифф в Твиттере.

Трансляция матча "Халл" - "Дерби Каунти"

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Материалы сюжета: Леонид Слуцкий - в "Халл Сити"
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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krepkij

Ничего,Леонид Викторыч,состав у Вас тоже не лучший!Всё будет нормально,главное-время и желание достигнуть цели!Гни свою линию,Лёня!!!

00:33

Serenky25

Леонид Викторович...не вините себя...В то время...когда великобритания царствовала на море..люди с загорелой кожей сбивали кокосы камнями. Потом все изменилось. МБАППЕ едет в Париж..а Руни задержан за пьянку.

00:27