Леонид Слуцкий: "Сегодня "Халл" выглядел солидно"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после победы в матче 11-го тура чемпионшипа над "Бирмингемом" (6:1) отметил, что его команда показывала такой футбол и в прошлых встречах, однако не на протяжении 90 минут. По его словам, он всю неделю пытался донести до футболистов идею о стабилизации качества игры.

- Думаю, мы и в прошлых играх демонстрировали такое же качество футбола, но не на протяжении всего матча, - цитирует Hull Daily Mail Слуцкого. - На протяжении всей недели мы говорили о том, что нам необходимо стабилизировать качество игры. Мы выглядели солидно.

Трудно выделить одного или двух игроков. Сегодня наш план сработал. Я смотрел прошлый матч "Бирмингема", поэтому мы понимали, как они играют. Нам было удобно играть против команды с такой расстановкой и философией.

Думаю, у нас должно быть в активе несколько игровых схем, но сегодня мы вышли играть при такой, хотя и не в первый раз. Мы хорошо играли, когда использовали высокий прессинг. Если вы помните первый гол, то он был забит как раз после прессинга.

Трансляция матча "Халл Сити" – "Бирмингем" //

Слуцкий победил – 6:1. Шесть – один!