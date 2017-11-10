Леонид Слуцкий: "Самый сложный период в карьере был в ЦСКА - концовка сезона-2011/2012"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в интервью "Англии" отметил, что расценивает работу в английском клубе, как командировку. Специалист также отметил, что самый сложный период в карьере был в ЦСКА – концовка сезона-2011/2012.

– На днях на пресс-конференции вы сказали, что после каждого такого матча умираете, а затем рождаетесь вновь. Вы уже родились заново?

– Нет, я начинаю рождаться только в первый рабочий день. Сегодня выходной, и я просто думаю, что делать и как, какой путь избрать. Рожден я буду завтра. Сегодня я уже пытаюсь подавать признаки жизни, но все ж по ощущениям – ближе к летальному исходу.

– Сейчас у вас самый тяжелый период в карьере?

– Нет. Эмоционально самый сложный период был в ЦСКА. Конкретно – концовка сезона-2011/2012, когда мы заняли третье место – худший при мне результат для ЦСКА, и начало следующего сезона. Сейчас тоже крайне сложно, но я уже опытнее, "толстокожее".

– Насколько вы интегрированы в жизнь Англии и городка, где живете?

– Я расцениваю работу здесь как командировку. Надеюсь, что длительную, но друзей не спешу заводить: понимаю, что я здесь временно. Хотел бы жить в России, и мой дом – в России. Я люблю нашу страну. Но если ты приехал сюда, то ты должен жить по местным законам.

Напомним, что "Халл Сити" занимает 20-ю строчку турнирной таблицы Чемпионшипа, набрав 16 очков в 16 матчах.