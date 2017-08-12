Леонид Слуцкий: "Самый приятный момент дня - песня фанатов в мою честь"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий поблагодарил фанатов за поддержку в матче 2-го тура чемпион-лиги против "Бертон Альбион" (4:1). Игра стала первой домашней для "тигров" под руководством российского специалиста. Также Слуцкий похвалил авторов голов - Камиля Грощицки и Абеля Эрнандеса, сделавшего хет-трик.

(Об Абеле Эрнандесе): Три гола - великолепное выступление. Это один из лучших нападающих чемпион-лиги. Я знаю, что он забил более 20 голов в лиге два сезона назад. Сегодня он был очень хорош, забивать голы для него вполне нормально.

(О Камиле Грощицки): Это его первый гол в клубе. У него было много моментов, он упустил хороший шанс в первом тайме. Над ним часто подшучивали, что он забивает на тренировках, а не в серьезных матчах. Поэтому мы рады, что он все же забил первый.

(О "Бертон Альбион"): Я смотрел их игру в Кубке Лиги против "Олдхэма", но не придавал серьезного значения этому матчу, в стартовом составе на него было лишь четыре человека из сегодняшнего состава. Они вышли против нас в другой схеме. Это стало сюрпризом, но мы быстро адаптировались.

(О болельщиках): Я очень благодарен им за то, что они поддерживали меня с самого начала. Фанаты помогли команде переломить ход матча во втором тайме. Надеюсь, что эта поддержка останется в течение всего сезона.

(О самом приятном моменте дня): Возможно, песня, которую фанаты пели обо мне.

Леонид Слуцкий: "Халл" играет хорошо, но все еще может сломаться" //

Трансляция матча "Халл Сити" - "Бертон Альбион"