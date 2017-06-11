Леонид Слуцкий: "Россиянин в тренерском штабе "Халла"? Пока вопрос открыт"

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, первый в истории российский тренер, который будет работать в клубе с родины футбола, дал "СЭ" эксклюзивное интервью обо всем. Первую из трех частей публикуем сегодня.
– В тренерский штаб "Халла" войдет кто-то из россиян или специалистов с постсоветского пространства?
– Пока вопрос открыт.
– То есть исключать нельзя.
– Да.
– А когда наступит ясность? И кто войдет в штаб с британской стороны? Кто-то из прежних тренеров останется?
– Оттуда остался только специалист по физподготовке, потому что прежде работал штаб Марку Силвы. Формирование тренерского штаба, равно и как команды – одна из моих основных задач до 3 июля, когда начнется основной период подготовки.
– Если вы пригласите кого-то из наших, это должен быть человек непременно со знанием английского?
– Да, конечно.