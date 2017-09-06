Леонид Слуцкий: "Рад, что трансферное окно закрылось, это был сложный период"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что сейчас важно подготовить новых футболистов команды, чтобы они соответствовали принципам и философии клуба. Он также добавил, что рад тому, что трансферное окно закрылось.

– Мы должны адаптироваться как можно быстрее и подготовить новых футболистов, чтобы они соответствовали нашим принципам и философии, – приводит пресс-служба "Халла" слова Слуцкого. – Каждый наш новичок является игроком хорошего уровня, но всем нужно время на адаптацию. Времени на самом деле не так много, ведь мы теперь будем играть каждые 3-4 дня, но мы рады работать.

Я рад, что трансферное окно закрылось. Был сложный период, много переговоров – я не знал, кто останется, кто уйдет и придет. Теперь я точно знаю, с кем буду работать, и мы полностью сосредоточимся на таком сложном турнире, как чемпионшип.

Следующий матч "Халл" проведет 8 сентября против "Дерби Каунти", встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.