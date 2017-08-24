Леонид Слуцкий: "Прошу фанатов помочь "Халлу" в игре с "Болтоном"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 5-го тура чемпион-лиги с "Болтоном" рассказал о состоянии игроков, отметил новичка команды Стивена Кингсли и добавил, что команда в полном порядке и нацелена на победу.

– Вчера у нас был успешный день – появился новый игрок в команде. Стивен будет играть на позиции левого защитника. Он очень разносторонний футболист. Молодой, амбициозный, – цитирует Слуцкого пресс-служба "Халла". - Мы очень рады, что он в нашей команде. Как я сказал, он очень амбициозен. Он – игрок уровня премьер-лиги. У нас есть традиция шотландских левых защитников. Продолжим ее.

Мы продолжаем упорно работать на трансферном рынке. Но на данный момент мы полностью сфокусированы на игре с "Болтоном". У нас нет новых травм. Кэмпбелл, Хенриксен и Эвандро должны вернуться после международной паузы. Кевин Стюарт имеет то же повреждение лодыжки. Оно не очень серьезное.

Игра с "Болтоном" крайне важна. Мы проиграли два матча подряд и хотим победить. Я стараюсь повысить уровень команды. Потому что когда имеешь такую поддержку, то хочется играть лучше.

Хочу сказать спасибо нашим фанатам за невероятную поддержку с моего первого дня здесь. Это большая мотивация для меня. Прошу фанатов помочь команде и продолжить эту фантастическую поддержку.

На тренировках все работают в полную силу. С моральной точки зрения мы в полном порядке и с нетерпением ждем игры.

Матч "Халл Сити" - "Болтон" пройдет в пятницу, 25 августа, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.