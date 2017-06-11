Леонид Слуцкий: "После ухода из ЦСКА получил одно предложение из России"

– Сколько предложений из России вы получили с момента ухода из ЦСКА?

– Одно.

– Назовите клуб.

– Нет.

– Вы вообще рассматривали это предложение?

– Конечно.

– То есть вы его отклонили, да?

– Не совсем так. Я уехал с целью трудоустроиться в Англии, попробовать себя в несколько иных обстоятельствах, в другой лиге. Во всем другой. Любой российский вариант, который мог бы возникнуть, на тот момент шел на случай, если мне не удастся найти работу там. При этом я, само собой, понимал: возможно, трудоустроиться не удастся. Тогда бы передо мной стоял выбор. Или идти на второй круг – то есть ждать следующей волны, условно октября. Или возвращаться в Россию. Поэтому я тот вариант рассматривал всерьез. (Дмитрий СИМОНОВ)

Первая часть эксклюзивного интервью Слуцкого - по ссылке