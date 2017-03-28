Леонид Слуцкий: "После удачных матчей "Ливерпуля" его называют лучшей командой мира"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что в этом сезоне "Ливерпулю" не хватает глубины состава и ротации. Подопечные Юргена Клоппа занимают четвертое место после 29 матчей и отстают от лидирующего "Челси" на 13 очков.
– Лучшие игры "Ливерпуля" – это те, после которых влюбляешься в команду, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – В лучших матчах он просто потрясающий: быстрый прессинг, атаки, невероятно быстрые переходы, зрелище, которое завораживает. Но держать такое функциональное состояние на протяжении всех матчей они не могут. "Ливерпуль" всегда прессингует, форсирует атаки и зависит от текущего состояние. Когда оно хорошее и подкреплено эмоциональным фоном, выдается матч, который запоминают все и говорят, что это лучшая команда в мире.
Им нужен состав для ротации, больше взаимозаменяемых игроков. Вряд ли Клопп откажется от своей философии, потому что она приносила результат и в "Боруссии", и в "Ливерпуле". Скорее будет вопрос стоять об увеличении численности состава. Для такой энергозатратной тактики нужен больше состав, больше равноценных игроков.
craped
Лёня рубит правду-матку. Разошёлся.
14:11
wedes
Резюме Слуцкого Ливер забраковал?
14:06
баламошка
П_о_в_а_р Леонид спасёт Ливерпуль.////////////////Леониду с Ливерпулем не справиться, он только с ливерной колбасой совладать сумеет.
13:50
П_о_в_а_р
Леонид спасёт Ливерпуль.
13:48
баламошка
Толстопуза через неделю депортируют из Англии. Они не понимают что такое к ним приехало! Приехало какое-то кто-то, которое вдруг начало обсуждать все английские команды, всех тренеров, рассуждать об английском футболе и почём зря пукать в вип-ложе Стэмфорд Бридж. Достопочтенная Англия в шоке!
13:42
shpasic
в прошлом году был большой успех Ливерпуля - пролёт мимо всех трофеев и даже зоны еврокубков!))
13:39