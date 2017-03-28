Леонид Слуцкий: "После удачных матчей "Ливерпуля" его называют лучшей командой мира"

Бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выразил мнение, что в этом сезоне "Ливерпулю" не хватает глубины состава и ротации. Подопечные Юргена Клоппа​ занимают четвертое место после 29 матчей и отстают от лидирующего "Челси" на 13 очков.

– Лучшие игры "Ливерпуля" – это те, после которых влюбляешься в команду, – сказал Слуцкий в эфире передачи "Английский акцент". – В лучших матчах он просто потрясающий: быстрый прессинг, атаки, невероятно быстрые переходы, зрелище, которое завораживает. Но держать такое функциональное состояние на протяжении всех матчей они не могут. "Ливерпуль" всегда прессингует, форсирует атаки и зависит от текущего состояние. Когда оно хорошее и подкреплено эмоциональным фоном, выдается матч, который запоминают все и говорят, что это лучшая команда в мире.

Им нужен состав для ротации, больше взаимозаменяемых игроков. Вряд ли Клопп откажется от своей философии, потому что она приносила результат и в "Боруссии", и в "Ливерпуле". Скорее будет вопрос стоять об увеличении численности состава. Для такой энергозатратной тактики нужен больше состав, больше равноценных игроков.