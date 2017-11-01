Леонид Слуцкий: "После пропущенного гола игроки "Халла" не знали, что делать"

Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий после матча 15-го тура чемпионшипа против "Мидлсбро" (1:3) отметил, что первый гол надломил команду. По его словам, игроки потеряли уверенность и не знали, что им делать.

– В первые 15 минут мы играли очень хорошо, но пропустили простой гол, – начал Слуцкий. – После этого мы не знали, что делать. И из-за этого все усложнялось. Мы попытались встряхнуть команду, и наш гол полностью изменил ход игры. Но мы проиграли, потеряли уверенность.

– Как вы считаете, пенальти и красная карточка справедливы?

– Не могу сказать, был ли пенальти – с моей позиции не все видно. Как показалось, 11-метровый справедлив, но удаление – странное решение судьи. Мы в том эпизоде допустили ошибку, еще одну. (Гоша ЧЕРНОВ)