Леонид Слуцкий: "После 75 минут матча я очень устал. Может, я слишком толстый"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура чемпион-лиги с "Астон Виллой" (1:1) отметил, что после 75 минут встречи очень устал. Он также добавил, что находится не в хорошей физической форме.

- После 75 минут я очень устал. Может, я слишком толстый и не в хорошей физической форме, - приводит Твиттер журналиста Филипа Букингэма слова Слуцкого.

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити" // Слуцкий огорчил Терри. "Халл" спас ничью в Бирмингеме