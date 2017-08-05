Леонид Слуцкий: "После 75 минут матча я очень устал. Может, я слишком толстый"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура чемпион-лиги с "Астон Виллой" (1:1) отметил, что после 75 минут встречи очень устал. Он также добавил, что находится не в хорошей физической форме.
- После 75 минут я очень устал. Может, я слишком толстый и не в хорошей физической форме, - приводит Твиттер журналиста Филипа Букингэма слова Слуцкого.
Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити" // Слуцкий огорчил Терри. "Халл" спас ничью в Бирмингеме
geroi
Не слижком толстый, а писец как жирный!!! Лёня, хватит жрать, займись спортом!!!
00:37
Serenky25
И все же очень хочется что бы у тебя все получилось Леонид..а не как...мы .овно...
07:36 6 августа
баламошка
Не может, а толстый! Хватит жрат чужие хот-доги!
06:59 6 августа
mikeV
Ну, это есть - надо худеть! И работа нервная, и возраст уже...
00:39 6 августа