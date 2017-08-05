22:00 5 августа | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Порой кажется, что все это происходит не со мной"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал заслуженной ничью с "Астон Виллой" (1:1) в матче 1-го тура чемпионшипа. Также он отметил, что был не удивлен голом Джаррода Боуэна в первом же официальном матче полузащитника за команду.

– Я очень горд командой, – сказал Слуцкий. – Мы очень плохо играли в первые 20 минут, и мне, и команде пришлось непросто. У нас хватает молодых игроков, у которых нет опыта игры в чемпионшипе. И первый же матч на выезде против "Астон Виллы" на заполненном стадионе.

Но после 50-й минуты мы играли очень хорошо. У нас было несколько классных моментов. Считаю, что мы заслужили итоговый результат.

– Насколько вы рады за Джаррода Боуэна, забившего свой первый гол за "Халл"?

– Да, конечно, рад. Но это не стало для меня сюрпризом, ведь он был лучшим бомбардиром нашей команды в межсезонье. Теперь он продолжает забивать в официальных матчах.

– Этот матч стал для вас серьезным испытанием, не так ли?

– Да, мне и правда было очень трудно. После 75 минут был уже измотан словно сам играл в футбол. И оставшиеся 15 минут провел только на характере (улыбается).

– Воодушевлены тем, что увидели сегодня?

– Да, сегодня все было впервые – первый матч, первый стадион с заполненными трибунами. Это настоящее приключение для меня. Порой мне кажется, что все это происходит не со мной. Но, думаю, через несколько матчей я смогу привыкнуть.

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Serenky25

Леонид верим..

07:53 6 августа

Dennnis2397777

Леня в космосе!!!!!!!!!!!!!!!!!

05:46 6 августа

mikeV

Nikvolf - эмоциональный увлечённый человек, попал в потрясающую атмосферу, занимается любимым делом на новом уровне, в другой стране, где футбол на порядок выше - что непонятного? Нормальная и честная реакция нормального человека...

00:36 6 августа

Gonza666les

Леонид бесподобен! Так держать)

00:28 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

для него это какой-то аттракцион походу. но в одном ему не откажешь: за пару месяцев выучить язык, который до этого совершенно был незнаком - это серьезно. значит способность есть. может еще чему научится. при нем сбродная мне категорически не нравилась. но вдруг его сознание поменяется, дырка завяжет с карьерой к тому времени, сестры состарятся и дядя Леня будет смотреть на футбол иными глазами. в разы лучше солдафона.

23:39 5 августа

vassel

Леонид Викторович, вперед!!!

23:39 5 августа

Khyron

Лёня - молодец! Удачи!

23:20 5 августа

Zello

Красава! Молодец что решился и попробовал! Всяко лучше чем в России тухнуть! Удачи!

22:37 5 августа

Nikvolf

Достал Лёня в школьницу играть Не могу поверить что это со мной ... вроде взрослый мужик

22:33 5 августа

top220

Лёня молодца!

22:32 5 августа

inspire

Смотришь и радуешься за человека ... весь на позитиве. Так и держать!

22:24 5 августа

ole-mer

Умничка !

22:18 5 августа