Леонид Слуцкий: "Порой кажется, что все это происходит не со мной"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий назвал заслуженной ничью с "Астон Виллой" (1:1) в матче 1-го тура чемпионшипа. Также он отметил, что был не удивлен голом Джаррода Боуэна в первом же официальном матче полузащитника за команду.
– Я очень горд командой, – сказал Слуцкий. – Мы очень плохо играли в первые 20 минут, и мне, и команде пришлось непросто. У нас хватает молодых игроков, у которых нет опыта игры в чемпионшипе. И первый же матч на выезде против "Астон Виллы" на заполненном стадионе.
Но после 50-й минуты мы играли очень хорошо. У нас было несколько классных моментов. Считаю, что мы заслужили итоговый результат.
– Насколько вы рады за Джаррода Боуэна, забившего свой первый гол за "Халл"?
– Да, конечно, рад. Но это не стало для меня сюрпризом, ведь он был лучшим бомбардиром нашей команды в межсезонье. Теперь он продолжает забивать в официальных матчах.
– Этот матч стал для вас серьезным испытанием, не так ли?
– Да, мне и правда было очень трудно. После 75 минут был уже измотан словно сам играл в футбол. И оставшиеся 15 минут провел только на характере (улыбается).
– Воодушевлены тем, что увидели сегодня?
– Да, сегодня все было впервые – первый матч, первый стадион с заполненными трибунами. Это настоящее приключение для меня. Порой мне кажется, что все это происходит не со мной. Но, думаю, через несколько матчей я смогу привыкнуть.
Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"
Slutsky Sky Interview pic.twitter.com/q3BpvaFpaH– Kai 🇷🇺 (@Kai_Connell) August 5, 2017
Serenky25
Леонид верим..
07:53 6 августа
Dennnis2397777
Леня в космосе!!!!!!!!!!!!!!!!!
05:46 6 августа
mikeV
Nikvolf - эмоциональный увлечённый человек, попал в потрясающую атмосферу, занимается любимым делом на новом уровне, в другой стране, где футбол на порядок выше - что непонятного? Нормальная и честная реакция нормального человека...
00:36 6 августа
Gonza666les
Леонид бесподобен! Так держать)
00:28 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
для него это какой-то аттракцион походу. но в одном ему не откажешь: за пару месяцев выучить язык, который до этого совершенно был незнаком - это серьезно. значит способность есть. может еще чему научится. при нем сбродная мне категорически не нравилась. но вдруг его сознание поменяется, дырка завяжет с карьерой к тому времени, сестры состарятся и дядя Леня будет смотреть на футбол иными глазами. в разы лучше солдафона.
23:39 5 августа
vassel
Леонид Викторович, вперед!!!
23:39 5 августа
Khyron
Лёня - молодец! Удачи!
23:20 5 августа
Zello
Красава! Молодец что решился и попробовал! Всяко лучше чем в России тухнуть! Удачи!
22:37 5 августа
Nikvolf
Достал Лёня в школьницу играть Не могу поверить что это со мной ... вроде взрослый мужик
22:33 5 августа
top220
Лёня молодца!
22:32 5 августа
inspire
Смотришь и радуешься за человека ... весь на позитиве. Так и держать!
22:24 5 августа
ole-mer
Умничка !
22:18 5 августа