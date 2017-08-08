Леонид Слуцкий: "Первый домашний матч "Халла" - захватывающее для меня событие"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий отметил, что для возвращения в премьер-лигу клуб обязан одерживать больше побед на домашней арене. Напомним, что в субботу, 12 августа, "Тигры" встретятся с "Бертоном".

– Очень важно побеждать в домашних матчах в этом сезоне, – цитирует сайт "Халл Сити" Слуцкого. – Иногда очень сложно часто побеждать на выезде, поэтому нужно делать это дома. Нам нужно обратить на это серьезное внимание. На меня и на игроков возложена дополнительная ответственность в плане домашних побед, если мы хотим вернуться в премьер-лигу.

Болельщики тоже ждут этого, поэтому игры на своей арене очень важны для нас. В субботу состоится первый домашний матч сезона. Это захватывающее событие для меня, надеюсь, что на трибунах будет как можно больше поклонников команды. Игроки этого заслуживают – у нас новая команда и новый тренер.