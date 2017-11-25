20:43 | Футбол — Англия

Леонид Слуцкий: "Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения в матче 19-го тура чемпионшипа против "Бристоль Сити" (2:3) подчеркнул, что еще не разговаривал с владельцами клуба о своем будущем. "Тигры" не побеждают на протяжении шести встреч и находятся в четырех очках от зоны вылета. Добавим, что издание Hull Daily Mail называло матч с "Бристолем" ключевым для Слуцкого.

– Анализировать матч очень трудно, – отметил Слуцкий. – Я максимально разочарован. Мы контролировали ход игры, но не стандартные положения. И мы проиграли именно из-за того, что не контролировали "стандарты". Отставка? Я не знаю. Сейчас очень болезненное время для меня, я не знаю. Я не разговаривал с владельцами. После шести матчей без побед что-то нужно поменять – это нормальная ситуация. Но это будет решением владельцев.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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top220

И все же, Лёня - ВЕРИМ!!!

21:22

Веефника

Если и нужно что-то менять, так это прекратить пиар Слуцкого в Спорт-Экспрессе. Ничего действительно достойного внимания Леонид Викторович в Чемпионшипе не сделал. Поражает лишь одно: как такой специалист оказался главным тренером сборной России?

21:15

Valdemar 69

хотелось бы чтоб остался!!! Всё внимание приковано к тебе Леонид! А наш шляпный чемпионат даже не хочется смотреть

21:09

Kupservas

Поменяй костюм для начала...

21:06

Medved.

Что то менять? Начинай качаться слева-направо. Ботинки попробуй поменять местами. Попробуй обругать судей как ругал в России.

20:57

kwazar312

Это не договорняки катать в РФПЛ,там надо работать...

20:55

_Я_против_Астротерфа_

они продают игры ЭТО ФАКТ грёбаные Аламы((((((((((((((((((

20:50

PallMall

Лёня, вали из этой помойки!

20:46