Леонид Слуцкий: "Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий после поражения в матче 19-го тура чемпионшипа против "Бристоль Сити" (2:3) подчеркнул, что еще не разговаривал с владельцами клуба о своем будущем. "Тигры" не побеждают на протяжении шести встреч и находятся в четырех очках от зоны вылета. Добавим, что издание Hull Daily Mail называло матч с "Бристолем" ключевым для Слуцкого.

– Анализировать матч очень трудно, – отметил Слуцкий. – Я максимально разочарован. Мы контролировали ход игры, но не стандартные положения. И мы проиграли именно из-за того, что не контролировали "стандарты". Отставка? Я не знаю. Сейчас очень болезненное время для меня, я не знаю. Я не разговаривал с владельцами. После шести матчей без побед что-то нужно поменять – это нормальная ситуация. Но это будет решением владельцев.